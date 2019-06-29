В Самаре мужчина попытался дать полицейскому взятку в 50 тыс. рублей пряом в отделении
В Самаре прямо в отделении полиции задержали мужчину, который пытался дать взятку сотруднику правопорядка. Он решил предложить полицейскому 50 тыс рублей, чтобы тот не проводил проверку из-за нарушений в работе его коммерческого предприятия. Но жителю Волжского района не повезло.
- Подозреваемый в коррупционном преступлении задержан оперативниками ОЭБиПК отдела полиции №2 Управления МВД России по г.Самаре, - скупо сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.
Сообщается также, что мужчине - 33 года, ранее он судим не был. Но теперь за покушение на дачу взятки ему предстоит предстать перед судом. Уголовное дело уже возбуждено.
ИСТОЧНИК KP.RU