2019-06-29T09:44:50+03:00
Общество

В Самаре мужчина попытался дать полицейскому взятку в 50 тыс. рублей пряом в отделении

Теперь жителя Волжского района будут судить
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Мужчина попытался предложить взяткуМужчина попытался предложить взятку
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В Самаре прямо в отделении полиции задержали мужчину, который пытался дать взятку сотруднику правопорядка. Он решил предложить полицейскому 50 тыс рублей, чтобы тот не проводил проверку из-за нарушений в работе его коммерческого предприятия. Но жителю Волжского района не повезло.

- Подозреваемый в коррупционном преступлении задержан оперативниками ОЭБиПК отдела полиции №2 Управления МВД России по г.Самаре, - скупо сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Сообщается также, что мужчине - 33 года, ранее он судим не был. Но теперь за покушение на дачу взятки ему предстоит предстать перед судом. Уголовное дело уже возбуждено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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