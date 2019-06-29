2019-06-29T10:30:02+03:00
Общество

Жители Самары будут платить за свет больше на 2,7%

Самые выгодные тарифы действуют в ночное время для владельцев двухставочных диференцированных счетчиков
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ. Платить больше будем и за свет. Если сейчас электроэнергия стоит 4,06 рублей за кВт для городского населения с газовыми плитами, то с 1 июля эта цифра составит 4,17 рублей. Рост составит 2,7%. По дифференцированному тарифу придется платить 4,61 рубль днем, 2,27 рубля ночью.

- Если в доме стоит электроплита, то одноставочный тариф составит 2,92 рубля за кВт. По дифференцированному по двух зонам стоимость составит 3,22 рубля днем и 1,59 рубль ночью, - говорится в сообщении от поставщика ресурса.

Для жителей сельских населенных пунктов стоимость электричества вырастет значительнее - на 6,2%. Теперь им придется платить 2,99 рублей за киловатт вместо 2,84 рублей, как было с 1 января. По дифференцированному тарифу это 3,22 в дневное время и 1.59 в ночное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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