2019-06-29T10:52:06+03:00
Общество

Под Самарой показали возможности нового Бука-М2 и Стрелы-10

В эти дни в поселке Рощинский проходит форум "Армия-2019", на котором демонстрируются новейшие образцы вооружения
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Зрителям показали новейшие образцы вооруженияЗрителям показали новейшие образцы вооружения
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В Самарской области проходит выставка техники в рамках форума "Армия-2019". Развернулось масштабное мероприятие на Роищнском полигоне. Уже 28 июня здесь были продемонстрированы новейшие образцы вооружения - зенитно-ракетный комплекс "Бук М-2" и "Стрела-10", предназначенная для уничтожения воздушных целей на малых высотах. Военная техника приехала к нам из Пензенской области, совершив марш-бросок.

- Новые ЗРК "Бук-М2" способны обнаружить и уничтожить все современные средства воздушного нападения, от самолетов до малогабаритных дронов и беспилотников, - рассказали в пресс-службе ЦВО Самарской области.

Все гости форума Армия-2019 также стали свидетелем показательной боевой стрельбы из бронетранспортеров БТР-82АМ, увидели в работе зенитные установки, минометы "Василек" и "Поднос", противотанковой пушки МТ-12 «Рапира» и артиллерийского орудия 2С34 «Хоста».

Масштабная выставка военной техники в Рощинском проходит в рамках Международного юбилейного форума Армия-2019. Посмотреть на боевые машины можно с 28 по 30 июня с 11 до 15.00. Вход открыт для всех желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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