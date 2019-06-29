Чуть не сел за "Ботинки": житель Самары заплатит 1000 рублей за неверный музыкальный вкус
Житель Самары заплатит за пристрастие к неправильным музыкальным произведениям. Прокуратура нашла у него на стене в ВКонтакте аудиозапись «F.P.G. – Ботинки». Оказалось, что распространять этот двухминутный музыкальный трек нельзя - песня внесена в список экстремистских материалов.
- В результате проведенных мероприятий установлено, что пользователем данной интернет-страницы является житель Самары, - сообщает прокуратура Самарской области.
В отношении мужчины завели дело об административном нарушении. Аудиозапись потребовали удалить, что пользователь и сделал. Но за свой иузыкальный вкус ему еще придется заплатить штраф - тысячу рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU