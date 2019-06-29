2019-06-29T11:08:18+03:00
Общество

Чуть не сел за "Ботинки": житель Самары заплатит 1000 рублей за неверный музыкальный вкус

У него на стене прокуратура обнаружила песню, внесенную в список экстремистских материалов
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Не вся музыка одинаково прекраснаНе вся музыка одинаково прекрасна
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Житель Самары заплатит за пристрастие к неправильным музыкальным произведениям. Прокуратура нашла у него на стене в ВКонтакте аудиозапись «F.P.G. – Ботинки». Оказалось, что распространять этот двухминутный музыкальный трек нельзя - песня внесена в список экстремистских материалов.

- В результате проведенных мероприятий установлено, что пользователем данной интернет-страницы является житель Самары, - сообщает прокуратура Самарской области.

В отношении мужчины завели дело об административном нарушении. Аудиозапись потребовали удалить, что пользователь и сделал. Но за свой иузыкальный вкус ему еще придется заплатить штраф - тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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