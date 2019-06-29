2019-06-29T12:40:38+03:00
Общество

Президент Татарстана оценил Сабантуй в Самарской области и вместе с Дмитрием Азаровым вкусил каравай

Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Сабантуй официально открылсяСабантуй официально открылся
Изменить размер текста:

В Самарской области в Камышле проходит X Всероссийский сельский сабантуй. Это грандиозное событие собрало гостей не тольно из Самарской области, но и со всех уголков страны. Гостем праздника стал президент республики Татарстан Рустам Минниханов, который заметил, что праздник организован прекрасно!

- Спасибо вам за подготовку, мы много ездим по всей стране и здесь все сделано на самом высоком уровне. Это важный праздник, ведь на нем мы можем показать свою самобытность, свою культуру всей стране, - сказал он в своей речи.

На площадке в Камышле собрались представители 24 регионов России. Здесь можно полюбоваться татарской избой, где представлены элементы декора жилья XIX века. Внутри можно увидеть изделия, изготовленные методом валяния. На самарском подворье возвышается "Историческая крепость" и представлена "Самара купеческая". А от республики Башкортостан на празднике появилась настоящая юрта с коллекциями предметов из истории кочевых башкир.

Сабантуй в Камышле. Экспозицию Республики Татарстан украшает дом-изба, где представлены элементы декора татарского жилища XIX века. В павильоне гости любуются изделиями мастеров валяния, которым издревле славятся татары. Здесь пекут блины и угощают чаем из самовара! #СабантуйвКамышле2019 https://t.co/0OfuDNpyva

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сыграют при любой погоде: В Самаре дождь отправит участников фестиваля "На сопках Маньчжурии" на Летнюю эстраду
Не купайтесь в Загородном парке: санитарное качество воды на пляже в Самаре забраковал Роспотребнадзор
Вот пенсионеры пошли! В Самаре никто не уступил место в автобусе упавшей в обморок девочке
"Я ей определенно не понравился": в Сызрани рыбак рассказал, как поймал бешеную щуку
Первый матч комом: "Крылья" уступили чешскому "Банику" на сборах в Словении
Глушаков в Самаре не нужен: "Крылья Советов" не заинтересованы в экс-футболисте "Спартака"
Проезд в маршрутках Тольятти не подорожает с 1 июля
Она встала на четвереньки почти самостоятельно! Родители маленькой Арины из Сызрани поделились успехами в реабилитации
Чуть не сел за "Ботинки": житель Самары заплатит 1000 рублей за неверный музыкальный вкус
Под Самарой показали возможности нового Бука-М2 и Стрелы-10
Жители Самары будут платить за свет больше на 2,7%
В Самаре мужчина попытался дать полицейскому взятку в 50 тыс. рублей пряом в отделении
В начале июля от саранчи обработают полигон у Чапаевска
«Трест, который лопнул»: в Самаре будут судить руководителей банка «Волга-Кредит», которые кинули вкладчиков
Интересная история: под Тольятти жестко сел самолет, после чего пилот и пассажиры сбежали
В Самаре мужчине дали 8 лет колонии за продажу 1,35 г «хмурого»
Декана Самарского аграрного университета заподозрили в получении взятки на банковскую карточку от студента
ТАРДИС, ты ли это? В Самаре на проспекте Кирова нашли тщательно замаскированную машину для перемещения во времени и пространстве