Президент Татарстана оценил Сабантуй в Самарской области и вместе с Дмитрием Азаровым вкусил каравай

СЕГОДНЯ 12:40 2019-06-29T12:40:38+03:00

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В Самарской области в Камышле проходит X Всероссийский сельский сабантуй. Это грандиозное событие собрало гостей не тольно из Самарской области, но и со всех уголков страны. Гостем праздника стал президент республики Татарстан Рустам Минниханов, который заметил, что праздник организован прекрасно!

- Спасибо вам за подготовку, мы много ездим по всей стране и здесь все сделано на самом высоком уровне. Это важный праздник, ведь на нем мы можем показать свою самобытность, свою культуру всей стране, - сказал он в своей речи.

На площадке в Камышле собрались представители 24 регионов России. Здесь можно полюбоваться татарской избой, где представлены элементы декора жилья XIX века. Внутри можно увидеть изделия, изготовленные методом валяния. На самарском подворье возвышается "Историческая крепость" и представлена "Самара купеческая". А от республики Башкортостан на празднике появилась настоящая юрта с коллекциями предметов из истории кочевых башкир.

Сабантуй в Камышле. Экспозицию Республики Татарстан украшает дом-изба, где представлены элементы декора татарского жилища XIX века. В павильоне гости любуются изделиями мастеров валяния, которым издревле славятся татары. Здесь пекут блины и угощают чаем из самовара! #СабантуйвКамышле2019 https://t.co/0OfuDNpyva

ИСТОЧНИК KP.RU