2019-06-29T14:17:26+03:00
Общество

Проезд в маршрутках Тольятти не подорожает с 1 июля

Слух запустили пользователи соцсетей, опубликовав объявление, которое якобы висело в одной из маршруток города
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Фото: АвтосредаФото: Автосреда
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В Тольятти стоимость проезда в маршрутках и в муниципальном транспорте увеличиваться не будет. Ранее в социальных сетях появилась информация, что здесь, также как в Самаре, стоимость проезда вырастет с 1 июля до 35 рублей.

- Повышение тарифов на пассажирские перевозки не планируется, стоимость проезда на муниципальных маршрутах, включая маршруты коммерческих перевозчиков, не изменится, - сообщили в администрации г.о. Тольятти.

Жителей эта информация порадовала, правда, многие все же написали, что также хотели бы, чтобы маршрутки не только стоили по прежнему, но и ходили лучше, чем сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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