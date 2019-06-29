Проезд в маршрутках Тольятти не подорожает с 1 июля
Слух запустили пользователи соцсетей, опубликовав объявление, которое якобы висело в одной из маршруток города
Фото: Автосреда
Изменить размер текста:
В Тольятти стоимость проезда в маршрутках и в муниципальном транспорте увеличиваться не будет. Ранее в социальных сетях появилась информация, что здесь, также как в Самаре, стоимость проезда вырастет с 1 июля до 35 рублей.
- Повышение тарифов на пассажирские перевозки не планируется, стоимость проезда на муниципальных маршрутах, включая маршруты коммерческих перевозчиков, не изменится, - сообщили в администрации г.о. Тольятти.
Жителей эта информация порадовала, правда, многие все же написали, что также хотели бы, чтобы маршрутки не только стоили по прежнему, но и ходили лучше, чем сейчас.
ИСТОЧНИК KP.RU