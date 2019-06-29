Глушаков в Самаре не нужен: "Крылья Советов" не заинтересованы в экс-футболисте "Спартака"

СЕГОДНЯ 15:39 2019-06-29T15:39:28+03:00

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"Крылья Советов" не заинтересованы в кандидатуре экс-футболиста московского "Спартака" Денисе Глушакове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора клуба Виталия Шашкова.

- Нет, Глушаков не планируется в нашей команде, - ответил он на вопрос журналиста, комментируя кандидатуру.

Экс-капитан "Спартака" покинул клуб в июне, после этого на странице в Инстаграме у него появилась информация, что игрок ищет работу. После этого появлялись слухи, что игрок может заиграть в "Крыльях".

На сборах в Словении к команде присоединился Дмитрий Комбаров, также экс-игрок "Спартака". Но контракт с ним не подписан.

ИСТОЧНИК KP.RU