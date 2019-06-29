2019-06-29T15:55:21+03:00
Спорт

Первый матч комом: "Крылья" уступили чешскому "Банику" на сборах в Словении

Игра закончилась со счетом 0:1, за самарцев сыграли новички
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Команда провела первый матч на сборахКоманда провела первый матч на сборах
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"Крылья Советов" проиграли в первом матче зарубежных сборов межсезонья. Команда сейчас в "Словении" и сегодня она встречалась с чешским "Баником". Матч закончился поражением самарцев со счетом 0:1.

На поле появились сразу несколько новичков, которые сейчас находятся на просмотре в команде. Это Денис Якуба, полузащитник "Ротора", выступавший в молодежной сборной России, Сергей Терехов из "Оренбурга", Алексей Гасилин, игрок "Томи", Дмитрий Кабутов из СКА-Хабаровск и Дмитрий Комбаров. Экс-игрок "Спартака" появился на поле с капитанской повязкой. Играл за основу и Егор Голенков из молодежки. В воротах были Конюхов и Овсянников, также из молодежки.

Вечером "Крылья" сыграют с "Хайдуком". Молодежная команда же сегодня играет со сборной Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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