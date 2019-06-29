2019-06-29T16:08:47+03:00
Общество

"Я ей определенно не понравился": в Сызрани рыбак рассказал, как поймал бешеную щуку

Александр Худяков похвастался уловом и рассказал о нраве летних волжских щук
Анастасия МЫШКИНА
Поделиться:
Алексей похвастался уловомАлексей похвастался уловом
Изменить размер текста:

Рыбак из Сызрани рассказал о своей "охоте" на дерзких летних волжских щук, блещущих силйо и удалью. Александр Худяков рассказал коллегам по хобби, как он отправился на рыбалку в черте города и с помощью рыболовных приемов и отличной подборки снастей смог выловить сразу несколько щук. Сначала Алексей и его друг выловили три рыбы практически сразу. Правда, это предшествовали долгие поиски.

- А потом поиск привел нас на очередное "вкусное место". Это протяженная затопленная коса острова, с резким свалом на самый фарватер Волги. Идеальное место! - рассказывает рыбак. Тут-то на удочку и попалась еще одна хищница.

Щука оказалась очень сильной. Она была злой, голодной и начала оказывать сопротивление на течении.

- Я наслаждался ее вываживанием, а для большего эффекта пустил ее на свечку. Свой кульбит она исполнила на 5 баллов, еще раз показав, сколько сил в летней волжской щуке, - делится впечатлениями рыбак.

Правда в лодку брать улов он не стал, так как опасался бешеной щуки. В прошлом году такая же вогнала Алексею в руку тройник Magallonю Поэтому рыбу мужчина отпустил прямо в воде и она ушла, дерзко окатив своего обидчика холодным душем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сыграют при любой погоде: В Самаре дождь отправит участников фестиваля "На сопках Маньчжурии" на Летнюю эстраду
Не купайтесь в Загородном парке: санитарное качество воды на пляже в Самаре забраковал Роспотребнадзор
Вот пенсионеры пошли! В Самаре никто не уступил место в автобусе упавшей в обморок девочке
Первый матч комом: "Крылья" уступили чешскому "Банику" на сборах в Словении
Глушаков в Самаре не нужен: "Крылья Советов" не заинтересованы в экс-футболисте "Спартака"
Проезд в маршрутках Тольятти не подорожает с 1 июля
Президент Татарстана оценил Сабантуй в Самарской области и вместе с Дмитрием Азаровым вкусил каравай
Она встала на четвереньки почти самостоятельно! Родители маленькой Арины из Сызрани поделились успехами в реабилитации
Чуть не сел за "Ботинки": житель Самары заплатит 1000 рублей за неверный музыкальный вкус
Под Самарой показали возможности нового Бука-М2 и Стрелы-10
Жители Самары будут платить за свет больше на 2,7%
В Самаре мужчина попытался дать полицейскому взятку в 50 тыс. рублей пряом в отделении
В начале июля от саранчи обработают полигон у Чапаевска
«Трест, который лопнул»: в Самаре будут судить руководителей банка «Волга-Кредит», которые кинули вкладчиков
Интересная история: под Тольятти жестко сел самолет, после чего пилот и пассажиры сбежали
В Самаре мужчине дали 8 лет колонии за продажу 1,35 г «хмурого»
Декана Самарского аграрного университета заподозрили в получении взятки на банковскую карточку от студента
ТАРДИС, ты ли это? В Самаре на проспекте Кирова нашли тщательно замаскированную машину для перемещения во времени и пространстве