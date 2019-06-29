"Я ей определенно не понравился": в Сызрани рыбак рассказал, как поймал бешеную щуку

СЕГОДНЯ 16:08 2019-06-29T16:08:47+03:00

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Рыбак из Сызрани рассказал о своей "охоте" на дерзких летних волжских щук, блещущих силйо и удалью. Александр Худяков рассказал коллегам по хобби, как он отправился на рыбалку в черте города и с помощью рыболовных приемов и отличной подборки снастей смог выловить сразу несколько щук. Сначала Алексей и его друг выловили три рыбы практически сразу. Правда, это предшествовали долгие поиски.

- А потом поиск привел нас на очередное "вкусное место". Это протяженная затопленная коса острова, с резким свалом на самый фарватер Волги. Идеальное место! - рассказывает рыбак. Тут-то на удочку и попалась еще одна хищница.

Щука оказалась очень сильной. Она была злой, голодной и начала оказывать сопротивление на течении.

- Я наслаждался ее вываживанием, а для большего эффекта пустил ее на свечку. Свой кульбит она исполнила на 5 баллов, еще раз показав, сколько сил в летней волжской щуке, - делится впечатлениями рыбак.

Правда в лодку брать улов он не стал, так как опасался бешеной щуки. В прошлом году такая же вогнала Алексею в руку тройник Magallonю Поэтому рыбу мужчина отпустил прямо в воде и она ушла, дерзко окатив своего обидчика холодным душем.

ИСТОЧНИК KP.RU