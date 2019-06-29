2019-06-29T16:29:43+03:00
Общество

Вот пенсионеры пошли! В Самаре никто не уступил место в автобусе упавшей в обморок девочке

Историю обсуждают в социальных сетях
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Жители города считают, что нужно уступать места более слабым и беззащитнымЖители города считают, что нужно уступать места более слабым и беззащитным
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Жители Самары обсуждают в социальных сетях вопиющую историю. Как рассказала самарчанка, это произошло в 41 автобусе. В него на остановке зашли мама и дочка. Девочка 15-16 лет была очень бледной, видно, что она очень нехорошо чувствовала себя. Практически все места внизу были заняты, в основном, пенсионерами. Мама попросила кого-нибудь уступить подростку место.

- Но никто не отреагировал. Пожилые люди ответили: "Еще чего!". Девочка сказала, что все нормально, и она доедет. Но потом упала в обморок! - рассказывает очевидица.

По словам женщины, даже после того, как девочка начала мягко оседать вниз, никто не поспешил на помощь и не посадил ее на сиденье. Помог какой-то мужчина и то уже после просьбы матери.

- Как-то это глупо, что бабули не могут уступить место сами, не по-человечески, - резюмирует женщина.

Ситуацию активно обсуждают в социальных сетях. Нашлось много тех, кто недоволен поведением пожилых людей, говоря именно о тех, кому как будто все должны. Например, Оксана Куликова поделилась историей о том, как ее дочку с инвалидностью пыталась поднять с места бабушка, которая ехала с дачи с тележкой, причем делала она это в грубой форме.

- Нужно быть добрее друг к другу. Хорошие и плохие люди есть среди самарцев всех возрастов, - резюмируют обсуждающие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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