Не купайтесь в Загородном парке: санитарное качество воды на пляже в Самаре забраковал Роспотребнадзор
Управление Роспотребнадзора по Самарской области сообщает, что в Самаре на пляже в Загородном парке пробы воды не соответствовали санитарным правилам. На этом пляже купаться горожанам не рекомендуют. Исследования проводили на прошлой неделе.
- При этом микробы - возбудители инфекций в пробах воды не были обнаружены, - сообщает пресс-служба ведомства.
На остальных 19 пляжах Самарской области вода в порядке. Песок тоже соответствует всем гигиеническим нормативам. Всего в Самаре восемь оборудованных пляжей, в Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске по три, пляжи есть в Жигулевске и Отрадном.
Жителей области просят не купаться в необорудованных местах, это моэет быть опасно.
ИСТОЧНИК KP.RU