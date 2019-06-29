2019-06-29T16:40:51+03:00
Общество

Не купайтесь в Загородном парке: санитарное качество воды на пляже в Самаре забраковал Роспотребнадзор

Все остальные девятнадцать пляжей Самарской области в норме
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Не на всех пляжах одинаково хорошоНе на всех пляжах одинаково хорошо
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Управление Роспотребнадзора по Самарской области сообщает, что в Самаре на пляже в Загородном парке пробы воды не соответствовали санитарным правилам. На этом пляже купаться горожанам не рекомендуют. Исследования проводили на прошлой неделе.

- При этом микробы - возбудители инфекций в пробах воды не были обнаружены, - сообщает пресс-служба ведомства.

На остальных 19 пляжах Самарской области вода в порядке. Песок тоже соответствует всем гигиеническим нормативам. Всего в Самаре восемь оборудованных пляжей, в Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске по три, пляжи есть в Жигулевске и Отрадном.

Жителей области просят не купаться в необорудованных местах, это моэет быть опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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