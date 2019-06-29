Сыграют при любой погоде: В Самаре дождь отправит участников фестиваля "На сопках Маньчжурии" на Летнюю эстраду

СЕГОДНЯ 16:52 2019-06-29T16:52:26+03:00

В горадминистрации отмечают, что праздник состоится при любых погодных условиях, возможны лишь небольшие корректировки

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30 июня в Самаре пройдет всероссийский фестиваль духовых оркестров«На сопках Маньчжурии». Как отмечают организаторы, он состоится при любой погоде. Сильный дождь и гроза могут внести в программу незначительные корректировки.

Так, парад оркестров по улице Куйбышева начнется в 15.30 если не будет сильного дождя. сразу после шествия в Струковском Саду начнется марафон-концерт фестиваля. Все гости выступят именно здесь, на Летней эстраде. Заявленные раньше концерты на набережной также переносятся в парк.

Всех жителей города ждут в Струковском парке и на пешеходной улице Куйбышева: даже если понадобятся дождевики, все равно будет весело!

ИСТОЧНИК KP.RU