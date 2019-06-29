А как же концерты и фестивали? В Самарской области в воскресенье обещают грозу и сильный ветер

29 Июнь 18:01 2019-06-29T18:01:20+03:00

МЧС предупреждает о возможных последствиях непогоды и просит быть осторожнее и не находиться рядом с деревьями и плохо закрепленными конструкциями

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В Самарской области синоптики предупреждают о возможных капризах погоды на воскресенье. По данным специалистов Приволжского УГМС, в области местами будет сильный дождь и гроза, порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура не поднимается выше 23 градусов.

- В большинстве же районов пройдет небольшой и умеренный дождь, будет холодно, - говорят синоптики.

Горожан такие прогнозы расстраивают: на 30 июня запланирован грандиозный фестиваль духовых инструментов. Шествие музыкантом должно было пройти по площади Куйбышева. Также вечером 20 июня состоится концерт группировки "Ленинград".

- Ну почему же дождь всегда идет невовремя, - сокрушаются горожане. В любом случае тех, кто завтра не намерен сидеть дома, просят брать с собой зонты и дождевики. А еще - не стоять под слабо закрепленными конструкциями и старыми деревьями.

ИСТОЧНИК KP.RU