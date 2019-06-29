"Отдайте этот огород профессионалам": на Ново-Садовой погибли высаженные вдоль дороги березы

29 Июнь 20:45 2019-06-29T20:45:45+03:00

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В Самаре погибли березки, высаженные вдоль дороги на пересечение улиц Ново-Садовая и Ново-Вокзальная. Об этом в твиттере рассказали горожане. Заместитель министра транспорта Андрей Спиридонов поручил ГКП Асадо, занимающейся по контракту обслуживанием дороги, либо реанимировать деревья, либо высадить новые в рамках контракта. Но жители не одобрили такое решение, вернее, отнеслись к нему со скепсисом.

- Если бы так сажали деревья в СССР, сейчас в Самаре была бы пустыня. Пускай @Mintrans163 строит и обслуживает дороги, отдайте этот "огород" профессионалам, - написал Денис Калужских.

В "Асадо" пообещали учесть замечания в осеннюю посадку. И отдать предпочтение каштанам и тополям пирамидальным. Заместитель министра транспорта также написал, что компания будет учиться на ошибках. Однако жители отметили, что для бюджета такое обучение обходится слишком дорого. И деревья все равно погибнут без ухода, а зимой их еще и реагентами засыпят.

ИСТОЧНИК KP.RU