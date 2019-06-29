Жители "Кошелев-парка" возмутились увеличением стоимости проезда в маршрутке №480

29 Июнь 20:59 2019-06-29T20:59:48+03:00

Они отметили, что в отличие от самарцев у них нет никакой альтернативы данному перевозчику

Изменить размер текста: A A

Жители нового микрорайона "Кошелев-парк" возмутились анонсированным подорожанием проезда в коммерческом автобусе №480, который связывает их жилье с городом. Теперь до железнодорожного вокзала можно будет доехать за 60 рублей, до площади Кирова - за 45. Соответствующее объявление висит в маршрутках.

- У нас что, город с площади Кирова начинается? С Кошелев-парка до переезда три остановки, а стоить это теперь будет 30 рублей! Что за безобразие! - возмущаются жители.

Цена повысится на 5 рублей. За полгода - это уже второе подорожание. И если повышение цен в коммерческом транспорте в черте города объяснили наличием альтернативы в виде автобусов, трамваев, троллейбусов, то жителям нового микрорайона добираться до работы больше не на чем.

- Просим пустить туда транспорт уже давно. Это огромный район, там девятиэтажки уже строят. И все время огтговорки, - пишут горожане в твиттере.

Тем временем министерство транспорта указало, что Кошелев Парк обслуживается двумя пригородными маршрутами "123 и №480 и автобусом, который довозит до станции электричек Смышляевка.

ИСТОЧНИК KP.RU