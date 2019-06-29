Соболев забил за "Крылья": молодой игрок на сборах показал, что намерен бороться за место в команде

29 Июнь 21:14 2019-06-29T21:15:38+03:00

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В субботу, 29 июня "Крылья Советов" сыграли два матча на сборах в Словении. Первая игра прошла с чешским "Браником", вторая - с хорватским "Хайдуком". И в той, и в другой встрече самарцы уступили соперникам. Миодраг Божович поставил в основу новичков, которые присоединились к команде на сборах для просмотра.

Но пока отличиться не сумел никто, кроме Александра Соболева, который провел конец прошлого сезона в "Енисее", в аренде. Молодой нападающий забил гол и показал, что намерен твердо бороться за место в основе клуба.

Также в игре травму получил Овсянников. Во втором матче тренер также просматривал в игре Гасилина, Комбарова. Отличился и Рыжиков, который спас команду от гола со штрафного на 44 минуте в первом тайме.

Игра закончилась со счетом 1:2.

Сейв от Сергея Рыжикова. Пока перерыв смотрим сейф Сергея Рыжикова, в конце первого тайма. https://t.co/eKMnsNGyjQ

ИСТОЧНИК KP.RU