Соболев забил за "Крылья": молодой игрок на сборах показал, что намерен бороться за место в команде
В субботу, 29 июня "Крылья Советов" сыграли два матча на сборах в Словении. Первая игра прошла с чешским "Браником", вторая - с хорватским "Хайдуком". И в той, и в другой встрече самарцы уступили соперникам. Миодраг Божович поставил в основу новичков, которые присоединились к команде на сборах для просмотра.
Но пока отличиться не сумел никто, кроме Александра Соболева, который провел конец прошлого сезона в "Енисее", в аренде. Молодой нападающий забил гол и показал, что намерен твердо бороться за место в основе клуба.
Также в игре травму получил Овсянников. Во втором матче тренер также просматривал в игре Гасилина, Комбарова. Отличился и Рыжиков, который спас команду от гола со штрафного на 44 минуте в первом тайме.
Игра закончилась со счетом 1:2.
Сейв от Сергея Рыжикова. Пока перерыв смотрим сейф Сергея Рыжикова, в конце первого тайма. https://t.co/eKMnsNGyjQ
ИСТОЧНИК KP.RU