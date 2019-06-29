Пожар в Самаре на ул. Советской Армии: напротив МТЛ Арены загорелись сараи во дворе многоэтажек

29 Июнь 21:36 2019-06-29T21:36:53+03:00

В Самаре вечером в субботу случился сильный пожар на улице Советской Армии рядом с МТЛ Ареной

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В Самаре вечером 29 июня, около 22.00 вспыхнул сильный пожар напротив МТЛ Арена, во дворе, рядом с домом номер 236 по ул. Советской Армии. Местные жители рассказывают, что пламя охватило макушки деревьев

Я сначала думала наш дом горит, проснулась от дыма в квартире, открываю окно, хоть пожар был с другой стороны, ощущение было что горит крыша соседнего подъезда, летели горящие угольки и пепел, - рассказывает Диана Белоусова, жительница соседнего дома.

По ее словам, загорелся то ли сарай, то ли гараж. Огонь стремительно подбирался к расположенному неподалеку садику.

- 5 подъезд на советской армии 238а был в дыму, угольках и пепле, пожарным пришлось тушить практически 40 минут подгорание, - продолжает очевидица.

С причинами возгорания еще предстоит разобраться специалистам. Местные жители предположили, что так могут избавляться от старых деревянных мешающих бараков.

ИСТОЧНИК KP.RU