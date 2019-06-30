2019-06-30T08:58:13+03:00
Происшествия

Стояла на воде: в Самарской области ночью сгорела лодка

К счастью, в пожаре никто не пострадал
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Пожар потушили за полчасаПожар потушили за полчасаФото: "КП" Архив
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В ночь с 29 на 30 июня в Самарской области сгорела лодка. Происшествие случилось под Сызранью в поселке Майорский. На пульт дежурного сообщение о пожаре поступило в 3:20.

— в Сызранском районе загорелась лодка. Огонь охватил 15 квадратных метров. Пожар тушили две машины и шесть человек личного состава, — прокомментировали в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожар ликвидировали уже через полчаса. По словам очевидцев, лодка стояла на воде, объектов рядом с ней не было. По предварительным данным, именно поэтому удалось обойти без пострадавших.

Почему произошёл пожар, пока не известно. Причины возгорания и ущерб от него устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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