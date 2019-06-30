Стояла на воде: в Самарской области ночью сгорела лодка
В ночь с 29 на 30 июня в Самарской области сгорела лодка. Происшествие случилось под Сызранью в поселке Майорский. На пульт дежурного сообщение о пожаре поступило в 3:20.
— в Сызранском районе загорелась лодка. Огонь охватил 15 квадратных метров. Пожар тушили две машины и шесть человек личного состава, — прокомментировали в ГУ МЧС России по Самарской области.
Пожар ликвидировали уже через полчаса. По словам очевидцев, лодка стояла на воде, объектов рядом с ней не было. По предварительным данным, именно поэтому удалось обойти без пострадавших.
Почему произошёл пожар, пока не известно. Причины возгорания и ущерб от него устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU