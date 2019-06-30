«Ростелеком» предложил самарским подросткам заглянуть в цифровое будущее

СЕГОДНЯ 12:37 2019-06-30T12:37:20+03:00

Каждое задание интеллектуальной игры «Войти в мир IT» было направлено на погружение в одну из профессий будущего и решалось при помощи необходимых для этой специальности компетенций

Изменить размер текста: A A

«Ростелеком» провел тематическую игру «Войти в мир IT» для старшеклассников в детском оздоровительном лагере «Циолковский». Мероприятие стало частью проекта департамента информационных технологий и связи Самарской области и компании «Ростелеком» по профориентации школьников во время летних каникул.

— С развитием цифрового пространства многие специальности уходят в прошлое. Мы работаем в высокотехнологичной компании и для нас эти процессы очевидны, — рассказал директор Самарского филиала компании «Ростелеком» Владимир Басков. — Сегодня нужны профессионалы в области IT – программисты, видеоаналитики, специалисты в области кибербезопаности, построения виртуальной и дополненной реальности. Об этом мы говорим с ребятами, стремимся сориентировать их в сторону профессий, которые будут востребованы в самое ближайшее время и которые уже сейчас есть в «Ростелекоме».

Каждое задание интеллектуальной игры «Войти в мир IT» было направлено на погружение в одну из профессий будущего и решалось при помощи необходимых для этой специальности компетенций. Для того, чтобы почувствовать себя разработчиками моделей Big Data, кураторами персональных данных и аналитиками «Интернета вещей» школьникам потребовались знания нанотехнологий, криптографии и системотехники.

— Для меня сегодня стало очевидно, что для поиска верных ответов на сложные вопросы необходимы нестандартные способы решения задач, — делится впечатлениями участник игры Иван Назаров, ученик десятого класса одной из самарских школ. — В этой игре я по-другому взглянул на свою будущую профессию, понял, что мне ближе всего аналитика и построение стратегий. Это и станет моей узкой специализацией в будущей профессии инженера-робототехника.

Завершилась игра викториной. Школьники заглянули еще дальше и порассуждали о том, какие профессии появятся через пару десятков лет. Они предположили, что компания в ближайшие десятилетия будет работать на стыке информационных технологий и охраны окружающего мира. И тогда появится спрос на дизайнеров виртуальной среды обитания, диджитал-комментаторов культуры и биохакеров на фрилансе. За правильные ответы на вопросы и развернутые комментарии участники встречи получили сувениры от «Ростелекома».

Проект проводится в детских оздоровительных лагерях губернии с 2011 года. За это время специалисты компании познакомили с особенностями профессий, задействованных в отрасли инфокоммуникаций, около 1,5 тыс. ребят из Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU