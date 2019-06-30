2019-06-30T14:29:26+03:00
Общество

В Самарской области рыбак поймал экзотичного белого амура

Правда, на какую наживу рыбак поймал амура, неизвестно
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Новая Рачейка часто радует богатым уловомНовая Рачейка часто радует богатым уловомФото: СОЦСЕТИ
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Сызрань продолжает радовать рыбаков богатым уловом. В эти выходные известный рыбак Константин Харченко, который постоянно хвастается добычей, поймал белого амура. Такой рыбе удивился и сам мастер. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

— Даже не знал, что в Новой Рачейке есть амуры, — написал Харченко.

Пруд в селе Новая Рачейка — излюбленное место рыбаков. Там находится частный водоем, владельцы которого запустили туда мальков амура. Это ценная рыба, которую не так просто поймать. Своих секретов автор не раскрывает.

Посещение водоема платное, 350 рублей. Правда, рыбаки сетуют: возможно, рыбачить скоро будет негде.

— За лето ни одного карпа не было, только толстолобик иногда. Недолго тому пруду осталось походу, — жалуются любители порыбачить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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