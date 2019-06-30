Техника, экипировка и вооруженный конфликт: под Самарой прошёл форум «Армия-2019»

30 Июнь 18:10 2019-06-30T18:10:02+03:00

На него пришли больше восьми тысячи человек

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С 28 по 30 июня на Рощинском полигоне под Самарой прошёл форум «Армия-2019». Его посетили больше 8 тысячи гостей. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

— Жителям и гостям Самарской области впервые представили беспилотный летательный аппарат «Орлан-10». На выставке самарцам представили новейшие образцы современного вооружения, военной и специальной техники, экипировкой российских военнослужащих, — поделились представители ведомства.

На выставке показали уникальное российское вооружение: комплекс войсковой ПВО средней дальности «Бук-М2», самоходный противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С», зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла». Гости форума не только сфотографировались на фоне техники, но и даже посмотрели, как она устроена внутри.

Музей «Чёрные гусары» подготовил выставку об истории 5-го гусарского Александрийского полка. Самарцы смогли увидеть образцы формы одежды и оружия офицеров царской армии.

Военнослужащие-миротворцы показали, как несут службу на миротворческом посту в зоне вооруженного конфликта. Для тех, кто после посещения форума загорался военной службой, организовали мобильный пункт отбора граждан на службу по контракту.

ИСТОЧНИК KP.RU