Дружеская ничья: губернатор Дмитрий Азаров сыграл в футбол с ветеранами «Крыльев Советов»
30 июня члены правительства Самарской области и ветераны футбольного клуба «Крылья Советов» сыграли в футбол. В команде правительства был и зампредседателя Виктор Кудряшов.
— Капитаном команды правительства был губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, капитаном другой – ветеран Валериан Панфилов, — сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области. — Быстрота реакции, взаимовыручка, умение держать удар и главное командная работа — это важно не только в футболе.
За два тайма игроки забили по пять голов друг другу в ворота. Игра закончилась боевой ничьей со счётом 5:5.
Победила дружба, хорошее настроение, спорт и здоровый активный отдых, — подытожили в департаменте.
Губернатор Самарской области славится своей любовью к баскетболу. Однако теперь, видимо, решил погрузиться и в футбол.
ИСТОЧНИК KP.RU