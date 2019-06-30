Дружеская ничья: губернатор Дмитрий Азаров сыграл в футбол с ветеранами «Крыльев Советов»

30 Июнь 19:41 2019-07-01T06:59:04+03:00

Обычно Дмитрий Азаров предпочитает баскетбол, но в этот раз решил сменить вид спортивной деятельности

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30 июня члены правительства Самарской области и ветераны футбольного клуба «Крылья Советов» сыграли в футбол. В команде правительства был и зампредседателя Виктор Кудряшов.

— Капитаном команды правительства был губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, капитаном другой – ветеран Валериан Панфилов, — сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области. — Быстрота реакции, взаимовыручка, умение держать удар и главное командная работа — это важно не только в футболе.

За два тайма игроки забили по пять голов друг другу в ворота. Игра закончилась боевой ничьей со счётом 5:5.

Победила дружба, хорошее настроение, спорт и здоровый активный отдых, — подытожили в департаменте.

Губернатор Самарской области славится своей любовью к баскетболу. Однако теперь, видимо, решил погрузиться и в футбол.

ИСТОЧНИК KP.RU