Всего 170 рублей: самарцев приглашают посмотреть недорогое кино

СЕГОДНЯ 00:49 2019-07-01T00:49:55+03:00

Это один из самых комфортабельных кинозалов в Самаре Фото: СОЦСЕТИ

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Самарцев зовут бюджетно провести первые рабочие дни недели. В Мягком кинотеатре, который находится в Самаре в ТРК «Гудок» на улице Красноармейской (3 этаж), каждые понедельник и вторник действует акция «Киномания».

— Все фильмы, кроме ограниченных дистрибьюторами, можно посмотреть за 170 рублей, — объясняют представители кинотеатра.

При этом акция распространяется как на утренние и дневные сеансы, так и на вечерние показы. С расписанием сеансом можно ознакомиться заранее на сайте http://smr.comfortkino.ru. Там же можно приобрести билет.

ИСТОЧНИК KP.RU