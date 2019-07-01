Всего 170 рублей: самарцев приглашают посмотреть недорогое кино
Акция пройдёт в Мягком кинотеатре
Это один из самых комфортабельных кинозалов в СамареФото: СОЦСЕТИ
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Самарцев зовут бюджетно провести первые рабочие дни недели. В Мягком кинотеатре, который находится в Самаре в ТРК «Гудок» на улице Красноармейской (3 этаж), каждые понедельник и вторник действует акция «Киномания».
— Все фильмы, кроме ограниченных дистрибьюторами, можно посмотреть за 170 рублей, — объясняют представители кинотеатра.
При этом акция распространяется как на утренние и дневные сеансы, так и на вечерние показы. С расписанием сеансом можно ознакомиться заранее на сайте http://smr.comfortkino.ru. Там же можно приобрести билет.
ИСТОЧНИК KP.RU