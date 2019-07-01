В Самаре будут судить мошенницу, которая украла драгоценностей на миллион с лишним

СЕГОДНЯ 07:08 2019-07-01T07:08:56+03:00

Дама обманом проникла в квартиру к пострадавшей в результате ее ухищрений женщины и разжилась ювелиркой

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В Самаре будут судить мошенницу, которая умудрилась обманом вынести из одной из квартир города драгоценностей на 1,2 млн рублей. В преступлении обвиняют 41-летнюю уроженку Нижнего Новгорода, которая уже была ранее судима. Ответить ей предстоит за проступок, совершенный в ноябре 2017 года.

- По версии следствия ювелирные украшения она похитила мошенническими действиями, под надуманным предлогом, - сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Выдали преступницу с головой изъятые из подъезда записи с камер видеонаблюдения. Сейчас все доказательства работники полиции и следователи собрали. Дело направили в суд. Мошеннице грозят лишение свободы до 10 лет и выплата штрафа в миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU