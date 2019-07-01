2019-07-01T08:19:08+03:00
Происшествия

Это был поджог! Под Самарой председателя садоводческого товарищества заживо сожгли в BMW X6

После результатов повторной экспертизы стоит вопрос о возбуждении уголовного дела по факту гибели Александра Демидовича
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Мужчину нашли в сгоревшей иномаркеМужчину нашли в сгоревшей иномарке
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В Самаре появились новые подробности в деле гибели 31-летнего Александра Демидовича. Его тело нашли в сентябре 2018 года в сгоревшей иномарке BMW X6 в Смышляевке. Тогда удалось установить, что смерть мужчины наступила от сильнейшего термического ожога. Следствие рассматривало версию несчастного случая. И вот сейчас пришли результаты новой экспертизы.

- Правоохранители получили данные экспертизы, которая установила "признаки поджога автомобиля в виде двух пространственно не связанных очагов пожара и следов интенсификаторов горения", - сообщают источники "Самарского обозрения".

Получается, что в деле о сгоревшем мужчине появляются некие злоумышленники, которых предстоит найти полиции. По данным издания, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Погибший Александр Демидович возглавлял садоводческое товарищество "Березовский" в поселке Рубежное. У него был частный бизнес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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