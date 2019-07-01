Жительницу Самары возмутила "яжемать", которая разрешила своим детям стоять во время спектакля

СЕГОДНЯ 07:42 2019-07-01T07:42:34+03:00

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Жительница Самары в социальных сетях пожаловалась на "яжемать", которая во время спектакля в ТЦ "Аврора" разрешила своим детям встать с места, не думая о других зрителях. На фотографии видно, что мальчик и девочка встали на стулья и закрывают обзор всем, кто сидит дальше их ряда.

- Вот такой обзор спектакля в Авроре устроила одна ЯЖЕМАТЬ. На просьбу усадить детей, потому что людям сзади, мне и моей дочери, не было видно - хмыкнула и отвернулась, - пожаловалась Елизавета С.

Пост вызвал большой отклик у комментаторов. Правда, некоторые поинтересовались, а почему же автор поста не пересела. Но другие посочувствовали зрительнице и припомнили всех тех людей, которые на мероприятиях начинают снимать на айфоны и айпады так, что другим вообще ничего не видно. Досталось и организаторам, которые по мнению людей неправильно расставили стулья.

ИСТОЧНИК KP.RU