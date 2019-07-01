В Самаре лучшим УК и ТСЖ подарят детские площадки

СЕГОДНЯ 07:59 2019-07-01T07:59:39+03:00

Детские площадки получат те, кто исправно платит за тепло

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В Самаре проходит конкурс на лучшую УК или ТСЖ. Призы за победу - сертификаты на благоустройство двора и детские площадки. Сейчас заявки подали уже 32 участника, большинство из них - это ТСЖ.

- В конкурсную комиссию по электронному адресу Marina.Michkova@esplus.ru нужно сообщить наименование управляющей организации, номер лицевого счета, контактное лицо, адрес электронной почты и телефон для связи. Уже 1 июля мы сможем озвучить полный список участников, - рассказали организаторы акции "ЭнергосбыТ Плюс".

Чтобы участвовать в акции, нужно выполнить простые условия: своевременно оплачивать тепло, установить в доме счетчики.

А для маленьких жителей Самары - свой конкурс. Им предложили нарисовать двор своей мечты. Лучшим авторам подарят подарки, а их рисунки украсят детские площадки, которые появятся по результатам конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU