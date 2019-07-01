В Самаре на Московском шоссе не поделили дорогу Mazda и «одиннадцатая»

СЕГОДНЯ 08:16 2019-07-01T08:16:43+03:00

По словам очевидцев, на момент аварии не работал светофор

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В ночь на понедельник, 1 июля, в Самаре в районе Центрального автовокзала произошло серьезное ДТП. На кольце Московского шоссе и улицы Авроры столкнулись Mazda и ВАЗ-2111. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП Самара».

- На момент аварии не работал светофор. Иномарка ехала по Московскому шоссе, а «одиннадцатая» выехала с кольца, - рассказали свидетели происшествия.

Пострадал ли кто-нибудь в результате ДТП, пока не известно. Машины получили серьезные механические повреждения. У отечественной легковушки смяло переднюю часть и отвалился бампер, а «Мазда» вылетев после удара с дороги на тротуар, получила вмятину на левом крыле и осталась без фары. Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU