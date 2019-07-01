2019-07-01T08:49:04+03:00
Общество

В Крутых Ключах построят дорогу до развязки на Московском шоссе

Новая дорога продолжит улицу Мира
Анастасия ФИЛАТОВА
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Новая дорога станет частью второго этапа строительства Северного шоссеНовая дорога станет частью второго этапа строительства Северного шоссеФото: Архив "КП"
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В микрорайоне Крутые Ключи в Самаре собираются построить новую дорогу. Планируется, что она продолжит улицу Мира и будет соединяться с развязкой на Московском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

- Новая дорога станет частью второго этапа строительства Северного шоссе. Кроме того, она позволит разгрузить действующий выезд из микрорайона, - отметили в городской мэрии.

Насколько известно, министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области уже разрабатывает проект дороги. Что касается уже существующих дорог в Крутых Ключах, то сейчас решается вопрос о передаче их в муниципальную собственность. В ближайшее время департамент управления имуществом и представители застройщика проведут расширенное совещание, где они обсудят основные шаги по реализации этой процедуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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