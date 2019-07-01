Самарцев зовут в круиз по Японии и Южной Корее
Жителей Самарской области приглашают в круизы по Дальнему Востоку, Японии и Корее на лайнере Costa neoRomantica. Круизная компания Costa Cruises открыла бронирование путешествий 2020 года с посадкой и высадкой в порту Владивостока.
- На одном из рейсов - 30.06.20 - 07.07.20 - круизный центр «Инфофлот» организует «русскую группу» с сопровождающим, бортовой газетой и меню на русском языке. Первый рейс стартует из Японии 12 июня 2020 года, а во Владивосток лайнер прибывает 16 июня, после чего отправляется дальше по маршруту в Южную Корею и обратно - в Японию, - рассказали в «Инфофлоте».
Туристы смогут увидеть южнокорейский город Сокчхо, японские Фукуоку с живописными пейзажами и подземным городом, Майдзуру и Канадзаву.
Путешествия продлятся от 4 до 8 дней и будут стоить от 399 евро с человека. Туристы смогут увидеть южнокорейский город Сокчхо, японские Фукуоку с живописными пейзажами и подземным городом, Майдзуру и Канадзаву.
Круизы с «русскими группами» доступны на сайте «Инфофлота».
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ИСТОЧНИК KP.RU