Самарцев зовут в круиз по Японии и Южной Корее

СЕГОДНЯ 09:57 2019-07-01T09:59:11+03:00

Путешествия продлятся от 4 до 8 дней и будут стоить от 399 евро с человека.

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Жителей Самарской области приглашают в круизы по Дальнему Востоку, Японии и Корее на лайнере Costa neoRomantica. Круизная компания Costa Cruises открыла бронирование путешествий 2020 года с посадкой и высадкой в порту Владивостока.

- На одном из рейсов - 30.06.20 - 07.07.20 - круизный центр «Инфофлот» организует «русскую группу» с сопровождающим, бортовой газетой и меню на русском языке. Первый рейс стартует из Японии 12 июня 2020 года, а во Владивосток лайнер прибывает 16 июня, после чего отправляется дальше по маршруту в Южную Корею и обратно - в Японию, - рассказали в «Инфофлоте».

Туристы смогут увидеть южнокорейский город Сокчхо, японские Фукуоку с живописными пейзажами и подземным городом, Майдзуру и Канадзаву.

Путешествия продлятся от 4 до 8 дней и будут стоить от 399 евро с человека. Туристы смогут увидеть южнокорейский город Сокчхо, японские Фукуоку с живописными пейзажами и подземным городом, Майдзуру и Канадзаву.

Круизы с «русскими группами» доступны на сайте «Инфофлота».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU