2019-07-01T09:59:11+03:00
Общество

Самарцев зовут в круиз по Японии и Южной Корее

Лайнер Costa neoRomantica отправляется из Владивостока
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
Поделиться:
Путешествия продлятся от 4 до 8 дней и будут стоить от 399 евро с человека.Путешествия продлятся от 4 до 8 дней и будут стоить от 399 евро с человека.
Изменить размер текста:

Жителей Самарской области приглашают в круизы по Дальнему Востоку, Японии и Корее на лайнере Costa neoRomantica. Круизная компания Costa Cruises открыла бронирование путешествий 2020 года с посадкой и высадкой в порту Владивостока.

- На одном из рейсов - 30.06.20 - 07.07.20 - круизный центр «Инфофлот» организует «русскую группу» с сопровождающим, бортовой газетой и меню на русском языке. Первый рейс стартует из Японии 12 июня 2020 года, а во Владивосток лайнер прибывает 16 июня, после чего отправляется дальше по маршруту в Южную Корею и обратно - в Японию, - рассказали в «Инфофлоте».

Туристы смогут увидеть южнокорейский город Сокчхо, японские Фукуоку с живописными пейзажами и подземным городом, Майдзуру и Канадзаву.

Туристы смогут увидеть южнокорейский город Сокчхо, японские Фукуоку с живописными пейзажами и подземным городом, Майдзуру и Канадзаву.

Путешествия продлятся от 4 до 8 дней и будут стоить от 399 евро с человека. Туристы смогут увидеть южнокорейский город Сокчхо, японские Фукуоку с живописными пейзажами и подземным городом, Майдзуру и Канадзаву.

Круизы с «русскими группами» доступны на сайте «Инфофлота».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области многодетным отцам-одиночкам назначили выплаты к Пасхе
«Меня так воспитали родители»: в Самарской области полицейский на отдыхе помог потушить горящий дачный дом
"Как только в окно не въехал": самарцев разозлил автомобилист, припарковавшийся вплотную к с жилому дому
В Самарской области водитель «Лады» опрокинулся в кювет и погиб
Жители Самарской области смогут пожаловаться по «горячей линии» на стихийные свалки и нарушения сбора мусора
В Самарской области разыскивают пропавшую 81-летнюю пенсионерку в домашних тапочках
Надежное электроснабжение X Всероссийскому сельскому Сабантую обеспечила Самарская сетевая компания
Что нельзя брать с собой на Грушинский фестиваль 2019 в Самаре
Без «Сызрани-2003», но с тольяттинским дерби: стало известно, кто представит Самарскую область в ПФЛ в сезоне 2019/2020
Подвела задвижка на частном колодце: стала известна причина перекрытия Московского шоссе в Самаре
Руководств прекратившего существование ФК «Сызрань-2003» опубликовало обращение к болельщикам
В Самаре на несколько часов перекроют движение по Волжскому проспекту
В Самаре не рекомендуют купаться в районе пляжа Загородного парка
Нападающий «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев может продолжить карьеру в московском «Динамо»
«Все еще 30 или уже 35?»: жителей Самары запутали повышением стоимости проезда в маршрутках
В Жигулевске мужчина проложил дорогу через «Самарскую Луку» и попал под статью
В Крутых Ключах построят дорогу до развязки на Московском шоссе
В Самаре на Московском шоссе не поделили дорогу Mazda и «одиннадцатая»
В Самаре лучшим УК и ТСЖ подарят детские площадки
Опасно для посещения: в самарском парке Гагарина хотят закрыть картинг-трассу
Жительницу Самары возмутила "яжемать", которая разрешила своим детям стоять во время спектакля
В Самаре открыли движение по путепроводу на Заводском шоссе
Это был поджог! Под Самарой председателя садоводческого товарищества заживо сожгли в BMW X6
Под Самарой председателя садоводческого товарищества заживо сожгли в BMW X6
В Самаре будут судить мошенницу, которая украла драгоценностей на миллион с лишним
Всего 170 рублей: самарцев приглашают посмотреть недорогое кино