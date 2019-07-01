Руководств прекратившего существование ФК «Сызрань-2003» опубликовало обращение к болельщикам

СЕГОДНЯ 10:29 2019-07-01T10:29:49+03:00

В нем отмечается, что команда сосредоточится на подготовке и участии в первенстве любительских команд

Изменить размер текста: A A

Футбольный клуб «Сызрань-2003», который в это межсезонье прекратил свое существование, опубликовал обращение к болельщикам. К фанатам команды обратился председатель правления клуба Максим Симонов.

- Уважаемые болельщики! Футбольная команда «Сызрань-2003» в сезоне 2019-2020 сосредоточится на подготовке и участии в Первенстве России среди любительских футбольных клубов (третий дивизион) силами сызранских воспитанников. Все программы по поддержке детско-юношеского футбола будут сохранены, - уверяет Симонов.

Кроме того, председатель правления отметил важные события в истории клуба.

- За 16 лет наша команда прошла долгий путь, который войдёт в летопись футбола. За эти годы команда трижды завоевала бронзовые медали ПФЛ: в сезонах 2014/15, 2017/18, 2018/19. Команда выходила в 1/8 финала Кубка России, одержав на стадии 1/16 историческую победу над участником Лиги Европы ФК «Ростов» со счётом 3:0. Невозможно забыть также матчи с «Тюменью», «Газовиком», «Крыльями Советов» и «Ротором». Все эти успехи были бы невозможны без поддержки наших болельщиков. Спасибо, друзья! Ваша поддержка помогла нашей команде достойно пройти этот уникальный путь! Отдельно благодарю наших спонсоров и всех наших друзей, которые поддерживали команду на протяжении всех этих лет. Спасибо всем, кто был рядом!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выносила участника Лиги Европы и увольняла Божовича, а еще там красавица пресс-секретарь: почему мы будем скучать по «Сызрани-2003»

Команда объявляет о прекращении существования не в первый раз. Но сейчас, видимо, клуб не реанимируют (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU