2019-07-01T10:29:49+03:00
Спорт

Руководств прекратившего существование ФК «Сызрань-2003» опубликовало обращение к болельщикам

В нем отмечается, что команда сосредоточится на подготовке и участии в первенстве любительских команд
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
К фанатам команды обратился председатель правления клуба Максим Симонов. Фото: ФК "Сызрань-2003".К фанатам команды обратился председатель правления клуба Максим Симонов. Фото: ФК "Сызрань-2003".
Изменить размер текста:

Футбольный клуб «Сызрань-2003», который в это межсезонье прекратил свое существование, опубликовал обращение к болельщикам. К фанатам команды обратился председатель правления клуба Максим Симонов.

- Уважаемые болельщики! Футбольная команда «Сызрань-2003» в сезоне 2019-2020 сосредоточится на подготовке и участии в Первенстве России среди любительских футбольных клубов (третий дивизион) силами сызранских воспитанников. Все программы по поддержке детско-юношеского футбола будут сохранены, - уверяет Симонов.

Кроме того, председатель правления отметил важные события в истории клуба.

- За 16 лет наша команда прошла долгий путь, который войдёт в летопись футбола. За эти годы команда трижды завоевала бронзовые медали ПФЛ: в сезонах 2014/15, 2017/18, 2018/19. Команда выходила в 1/8 финала Кубка России, одержав на стадии 1/16 историческую победу над участником Лиги Европы ФК «Ростов» со счётом 3:0. Невозможно забыть также матчи с «Тюменью», «Газовиком», «Крыльями Советов» и «Ротором». Все эти успехи были бы невозможны без поддержки наших болельщиков. Спасибо, друзья! Ваша поддержка помогла нашей команде достойно пройти этот уникальный путь! Отдельно благодарю наших спонсоров и всех наших друзей, которые поддерживали команду на протяжении всех этих лет. Спасибо всем, кто был рядом!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выносила участника Лиги Европы и увольняла Божовича, а еще там красавица пресс-секретарь: почему мы будем скучать по «Сызрани-2003»

Команда объявляет о прекращении существования не в первый раз. Но сейчас, видимо, клуб не реанимируют (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области многодетным отцам-одиночкам назначили выплаты к Пасхе
«Меня так воспитали родители»: в Самарской области полицейский на отдыхе помог потушить горящий дачный дом
"Как только в окно не въехал": самарцев разозлил автомобилист, припарковавшийся вплотную к с жилому дому
В Самарской области водитель «Лады» опрокинулся в кювет и погиб
Жители Самарской области смогут пожаловаться по «горячей линии» на стихийные свалки и нарушения сбора мусора
В Самарской области разыскивают пропавшую 81-летнюю пенсионерку в домашних тапочках
Надежное электроснабжение X Всероссийскому сельскому Сабантую обеспечила Самарская сетевая компания
Что нельзя брать с собой на Грушинский фестиваль 2019 в Самаре
Без «Сызрани-2003», но с тольяттинским дерби: стало известно, кто представит Самарскую область в ПФЛ в сезоне 2019/2020
Подвела задвижка на частном колодце: стала известна причина перекрытия Московского шоссе в Самаре
В Самаре на несколько часов перекроют движение по Волжскому проспекту
Самарцев зовут в круиз по Японии и Южной Корее
В Самаре не рекомендуют купаться в районе пляжа Загородного парка
Нападающий «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев может продолжить карьеру в московском «Динамо»
«Все еще 30 или уже 35?»: жителей Самары запутали повышением стоимости проезда в маршрутках
В Жигулевске мужчина проложил дорогу через «Самарскую Луку» и попал под статью
В Крутых Ключах построят дорогу до развязки на Московском шоссе
В Самаре на Московском шоссе не поделили дорогу Mazda и «одиннадцатая»
В Самаре лучшим УК и ТСЖ подарят детские площадки
Опасно для посещения: в самарском парке Гагарина хотят закрыть картинг-трассу
Жительницу Самары возмутила "яжемать", которая разрешила своим детям стоять во время спектакля
В Самаре открыли движение по путепроводу на Заводском шоссе
Это был поджог! Под Самарой председателя садоводческого товарищества заживо сожгли в BMW X6
Под Самарой председателя садоводческого товарищества заживо сожгли в BMW X6
В Самаре будут судить мошенницу, которая украла драгоценностей на миллион с лишним
Всего 170 рублей: самарцев приглашают посмотреть недорогое кино