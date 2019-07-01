Без «Сызрани-2003», но с тольяттинским дерби: стало известно, кто представит Самарскую область в ПФЛ в сезоне 2019/2020
Стали известны участники сезона 2019/2020 группы «Урал-Приволжье» ПФЛ (третьего по значимости российского футбольного дивизиона). Самарскую область, как и в прошлом сезоне, в лиге представят два клуба, только на этот раз оба из одного города – из Тольятти. Это новичок ПФЛ «Акрон» и «Лада-Тольятти». Соперниками тольяттинских команд станут «Тюмень», пермская «Звезда», ульяновская «Волга», челнинский «Камаз», «Уфа-2», ижевский «Зенит», «Урал-2» и «Челябинск».
В документах тольяттинский «Акрон» числится, как клуб из Жигулевска. Там команда только начнет сезон.
Напомним, в новом сезоне ПФЛ не примет участие «Сызрань-2003». Команда прекратила свое существование.
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ИСТОЧНИК KP.RU