Что нельзя брать с собой на Грушинский фестиваль 2019 в Самаре

СЕГОДНЯ 10:58 2019-07-01T11:01:31+03:00

Людей с битами, спицами, гвоздями и заточками на Грушинский фестиваль не пустят Фото: Архив "КП"

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Организаторы Грушинского фестиваля 2019 в Самаре рассказали, что нельзя будет брать с собой на Мастрюковские озера, где с 4 по 7 июля пройдет главное летнее событие для любителей авторских песен. Помимо запрета на пронос алкоголя, оружия и наркотиков, будет действовать и ограничение на пронос столярных и слесарных инструментов. Таким образом, как бы ни хотелось, но строителям и слесарям придется оставить свою технику дома.

Итак, список запрещенных вещей на Грушинском фестивале:

- алкогольные напитки. Их нельзя будет проносить не только на сам фестиваль, но и на территорию парковки;

- огнестрельное, газовое, пневматическое и холодное оружие;

- ножи, ножницы, пилки, металлические пруты, спицы, заточки, шипы, гвозди и т.п.;

- биты, столярные и слесарный инструменты;

- взрывчатые вещества, фейерверки, пиротехника;

- наркотики;

- квадрокоптеры без аккредитации.

Что касается разрешенных к проносу вещей, то гости Грушинского фестиваля могут смело брать с собой воду в пластиковых бутылках.

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ИСТОЧНИК KP.RU