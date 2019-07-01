В Самарской области разыскивают пропавшую 81-летнюю пенсионерку в домашних тапочках

СЕГОДНЯ 11:19 2019-07-01T11:19:11+03:00

Пенсионерку ищут полицейские и волонтеры уже несколько дней Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Самарской области полицейские и волонтеры ведут поиски пропавшей без вести 81-летней Анны Путятовой. В минувшую среду, 26 июня, пенсионерка ушла из дома, расположенного в селе Алексеевка Борского района, и до сих пор не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- Обращаемся ко всем автовладельцам, проезжавшим 26 июня по маршруту Алексеевка — Богатое с 11:00 до 18:00! Проверьте, пожалуйста, записи со своих видеорегистраторов за этот период, - добавляют волонтеры ДПСО «Лиза Алерт».

Приметы пропавшей пенсионерки: рост 160 см, среднего телосложения, седые прямые волосы до плеч, бледное лицо, голубые глаза, тонкие губы. В день исчезновения женщина была одета в длинную черную юбку и белую кофту в черную полоску. На ногах у нее были бежевые носки и домашние тапочки голубого цвета.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении Анны Путятовой, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или в дежурную часть МО МВД России «Борский» по телефону: 8 (84667) 2-13-80.

ИСТОЧНИК KP.RU