Жители Самарской области смогут пожаловаться по «горячей линии» на стихийные свалки и нарушения сбора мусора

СЕГОДНЯ 11:27 2019-07-01T11:27:31+03:00

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Жители Самарской области теперь смогут пожаловаться на то, как у них около домов убирают мусор. «Российский экологический оператор» запустил в эксплуатацию информационную систему «РЭО Радар». Платформа будет собирать жалобы жителей на тему обращения с отходами, а также отслеживать общую ситуацию. Любой желающий может позвонить на «горячую линию» по телефону 8 (800) 600-90-08 или написать на сайт radar.reo.ru.

- Любой желающий может обратиться на «горячую линию» или сайт по вопросам на тему сбора или переработки отходов, а также сообщить о нарушении в своем городе и приложить фотографию или видео, - рассказали в правительстве Самарской области. - Жалобы можно направлять по следующим пунктам: стихийная свалка, нарушение сбора мусора, сброс отходов 1 класса опасности, сброс опасных отходов, противозаконная утилизация, нарушение деятельности полигонов ТБО, неприятный запах, отсутствие контейнеров для раздельного сбора мусора, другое.

РЭО будет проверять сообщения жителей и отправлять их регоператору.

ИСТОЧНИК KP.RU