"Как только в окно не въехал": самарцев разозлил автомобилист, припарковавшийся вплотную к с жилому дому
В Самаре жители дома по улице Ялтинской изумились водительскому мастерству одного из своих соседей. Правда, порадовало оно не всех. На фотографии видна машина, которая припарковалась вплотную к жилому дому. Бампер практически упирается в закрытое ролл-ставнями окно на первом этаже.
- Чудо-парковка, как не въехал в дом интересно, - возмущается автор фото, который указывает, что парковаться нужно за 10 метров от жилого здания.
Правда с возмущением согласны не все. Многие наоборот порадовались, что водитель постарался максимально убрать свое транспортное средство с дороги.
- Ну да, мастерство, опыт и система Парктроник. Ничего удивительного. Место-то не запрещенное для парковки, - пишут комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU