"Как только в окно не въехал": самарцев разозлил автомобилист, припарковавшийся вплотную к с жилому дому

СЕГОДНЯ 11:41 2019-07-01T11:41:27+03:00

Возмущенные жители указали, что есть нормы парковки, запрещающие ставить машину ближе, чем за 10 метров от дома

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В Самаре жители дома по улице Ялтинской изумились водительскому мастерству одного из своих соседей. Правда, порадовало оно не всех. На фотографии видна машина, которая припарковалась вплотную к жилому дому. Бампер практически упирается в закрытое ролл-ставнями окно на первом этаже.

- Чудо-парковка, как не въехал в дом интересно, - возмущается автор фото, который указывает, что парковаться нужно за 10 метров от жилого здания.

Правда с возмущением согласны не все. Многие наоборот порадовались, что водитель постарался максимально убрать свое транспортное средство с дороги.

- Ну да, мастерство, опыт и система Парктроник. Ничего удивительного. Место-то не запрещенное для парковки, - пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU