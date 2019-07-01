В Самарской области многодетным отцам-одиночкам назначили выплаты к Пасхе

СЕГОДНЯ 12:18 2019-07-01T12:18:55+03:00

Теперь они будут ежегодно получать по 1,5 тысячи рублей

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В Самарской области внесли изменения в список тех, кто получает ежегодную денежную выплату в честь празднования Пасхи. Теперь подобные пособия будут предоставлять не только многодетным матерям, но и отцам-одиночкам.

- Ежегодная денежная выплата в размере 1,5 тысяч рублей к Пасхе будет теперь предоставляться отцам, воспитывающим троих и более рожденных либо усыновленных детей, имеющих гражданство РФ, без матерей, - говорится в приказе министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Напомним, что ранее такие выплаты получали только семьи, которые воспитывают четверых и более несовершеннолетних детей, а также одинокие матери, воспитывающие двоих и более детей.

ИСТОЧНИК KP.RU