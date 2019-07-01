2019-07-01T12:59:04+03:00
Общество

Билайн предлагает дополнительную скидку за trade in

Клиенты Билайн могут обменять старые мобильные устройства на новые на выгодных условиях: получить безусловную скидку на приобретение нового смартфона до 10 000 рублей.
Поделиться:
Акция проходит в период с 27 июня 2019 по 31 июля 2019 года.Акция проходит в период с 27 июня 2019 по 31 июля 2019 года.
Изменить размер текста:

Билайн предлагает обменять устаревшие или пришедшие в негодность мобильные устройства на новые смартфоны со скидкой, которая зависит от выбранной модели в рамках программы Trade in*. Новое предложение доступно для посетителей собственных магазинов Билайн по всей России, предоставляющих услуги Trade in, кроме Республики Крым и Севастополя.

Клиенты Билайн могут обменять старые мобильные устройства на новые на выгодных условиях: получить безусловную скидку на приобретение нового смартфона до 10 000 рублей. Сдать можно смартфоны, планшеты, телефоны и модемы любого производителя и в любом состоянии – разбитые и нерабочие, с небольшими дефектами или после соприкосновения с водой. Скидка зависит от модели покупаемого акционного смартфона.

В рамках Trade in принимаются также и устройства в хорошем состоянии с незначительными дефектами – потертости, царапины корпуса или небольшие повреждения экрана. В этом случае клиенты могут получить две скидки на покупку нового смартфона: равную выкупной стоимости сдаваемого оборудования и дополнительную безусловную скидку до 10 000 на новый смартфон, участвующий в акции. Например, средняя выкупная стоимость модели iPhone XS Max составляет порядка 40 000 рублей. Таким образом, совокупная скидка по акции при покупке нового смартфон может составить до 50 000 рублей.

Акция проходит в период с 27 июня 2019 по 31 июля 2019 года в собственных магазинах Билайн, где доступна услуга Trade in. Обязательным условием участия в программе Trade in является наличие при себе паспорта РФ. Предложение доступно только для физических лиц.

Более подробная информация об акции, ее условиях и географии проведения доступна на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре мужчину порезали у ресторана на Дачной, преступление раскрыли спустя 4 года
Полицейского, который пострадал в ДТП с фурой в Ульяновской области, собираются перевести в Самару
В Центральном районе Тольятти назначили нового прокурора
Защитник «Крыльев Советов» Мирал Самарджич перейдет в словенскую «Олимпию»
Сделают безопаснее: в Самарской области в 2019 году отремонтируют почти 18 км трассы Тольятти - Димитровград
СМИ: «Крылья Советов» покинули Павел Яковлев и Денис Ткачук
Перебрался из Тольятти в Самару: полицию областной столицы возглавил Вадим Ятайкин
«Локомотив» обратился в РФС из-за событий в Самаре в день финала Кубка России по футболу
Погода на начало июля 2019 в Самаре: жары и существенных осадков не ожидается
В самарском ХК ЦСК ВВС обновили тренерский штаб
Новый этап гидравлических испытаний: в Самаре жители 4 районов на две недели останутся без горячей воды
В Самаре на улице Дальней сделают детскую инклюзивную спортивную площадку
В Самарской области расправились с более 200 кг яблок из Польши
Делайте запасы: жители поселка Управленческий останутся без холодной воды
"Вы пришли сюда, в ваш выходной день, за свои бабки": на стадионный концерт "Ленинграда" в Самаре собрались более 40 тыс. человек
В Самарской области "Волга" насмерть сбила мужчину, который толкал "Фольксваген" на трассе
«Это просто кошмар!»: перекрытие улицы Шоссейной породило серьезную пробку на въезде в Самару
КНПЗ поздравил выпускников «Роснефть-класса» с медалями
В Самарской области многодетным отцам-одиночкам назначили выплаты к Пасхе
«Меня так воспитали родители»: в Самарской области полицейский на отдыхе помог потушить горящий дачный дом
"Как только в окно не въехал": самарцев разозлил автомобилист, припарковавшийся вплотную к с жилому дому
В Самарской области водитель «Лады» опрокинулся в кювет и погиб
Жители Самарской области смогут пожаловаться по «горячей линии» на стихийные свалки и нарушения сбора мусора
В Самарской области разыскивают пропавшую 81-летнюю пенсионерку в домашних тапочках
Надежное электроснабжение X Всероссийского сельского Сабантуя обеспечила Самарская сетевая компания