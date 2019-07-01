КНПЗ поздравил выпускников «Роснефть-класса» с медалями

СЕГОДНЯ 13:08 2019-07-01T13:08:40+03:00

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Среди 53 выпускников школы №129 половина ребят – воспитанники «Роснефть-класса». После девятого они поступили в профильный класс, чтобы углубленно изучать математику, физику, химию со школьными педагогами и преподавателями вузов – именно эти предметы составляют основу нефтеперерабатывающей науки. Ребята занимались не только в школе, но и в студенческом научно-исследовательском центре при Самарском государственном техническом университете и в лабораториях Средневолжского научно-исследовательского института по нефтепереработке. Старались на совесть: шестеро выпускников «Роснефть-класса» заслужили медали «За особые успехи в учении».

Обладательница медали Алена Проскурякова решила поступать в самарский политех, как большинство ее одноклассников. Пока училась в школе, дважды участвовала в научно-технической конференции «Нефть и газ» в губкинском университете, и оба раза признавалась лауреатом. Одна из работ – о трудовых династиях Куйбышевского НПЗ.

- С династиями я познакомилась на заводе во время экскурсий, - рассказала Алена. – Заводчане и сами к нам приходили почти на все мероприятия. Когда молодые специалисты рассказывали о своей работе, было видно, что она им очень нравится. Поэтому после вуза планирую вернуться в Самару и поступить на завод. Надеюсь, все получится!

Куйбышевский НПЗ и школа №129 реализуют образовательный проект с 2001 года. Предприятие поддерживает материально-техническую базу школы, понимая – это инвестиции в кадровый потенциал, залог пополнения коллектива грамотными, инициативными, ответственными сотрудниками.

ИСТОЧНИК KP.RU