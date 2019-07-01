2019-07-01T13:12:09+03:00
Общество

«Это просто кошмар!»: перекрытие улицы Шоссейной породило серьезную пробку на въезде в Самару

Горожане жалуются, что движение осложнено на улицах Казачьей, Народной и Главной
Анастасия ФИЛАТОВА
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Из-за перекрытия улицы Шоссейной образовалась большая пробкаИз-за перекрытия улицы Шоссейной образовалась большая пробка
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В понедельник, 1 июля, в Самаре перекрыли движение по улице Шоссейной на участке от улицы Народной до улицы Казачьей. В итоге жители Куйбышевского района встретили это утро в пробке. Объезд для автомобилей сделали через улицу Казачью с выездом на Народную по улице Осетинской, и в итоге там образовался серьезный затор. Причем больше всего движение стоит по направлению «из города».

- Я сегодня ехала через Обувную, и пробка была из города большая, а не в город. Выехала в 9:30, а на работе была в 9:55, - пишет в соцсетях одна из местных жительниц.

- Мы больше получаса ехали от заправки до поворота на улицу Казачью. Там кошмар был, - пишет другой горожанин.

- Не езжайте через площадь Революции в сторону 116 км - там все стоит, - предупреждает еще один автомобилист.

- Что за жесть?! Вся улица Главная стоит, - добавляет другой автолюбитель.

Горожане уже предлагают несколько вариантов по избежанию заторов, которые вызвало перекрытие улицы Шоссейной, но у каждого из них есть противники. Кто-то говорит, что нужно ехать через Южный мост, кому-то кажется более оптимальным путем объезда Кировский мост, а некоторые утверждают, что и там, и там движение затруднено. Также нашлись и те, кто призывает на время отказаться от автомобилей и пересесть на электрички. По словам любителей пригородных поездов, путь на них до центра Самары занимает всего около 10 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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