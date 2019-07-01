2019-07-01T13:34:23+03:00
Общество

Делайте запасы: жители поселка Управленческий останутся без холодной воды

Отключение запланировано с 00:00 2 июля до 00:00 3 июля
Анастасия ФИЛАТОВА
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Жителям поселка Управленческий советуют заранее запастить водойЖителям поселка Управленческий советуют заранее запастить водойФото: Архив "КП"
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Во вторник, 2 июля, часть Красноглинского района Самары отключат от холодной воды. Ограничения коснутся жителей поселка Управленческий.

- Холодной воды не будет с 00:00 2 июля до 00:00 3 июля. За сутки в Управленческом планируется заменить 12 задвижек и 4 пожарных гидранта, а также часть оборудования на станции водоподготовки. Работы будут вестись четырьмя бригадами круглосуточно, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

Для жителей поселка Управленческий установят бойлеры с питьевой водой:

- ул. Красногвардейская/ул. Парижской коммуны: 9:00–12:00;

- ул. Симферопольская, 3: 12:00–14:00;

- ул. Сергея Лазо, 46А: 9:00–12:00;

- ул. Сергея Лазо, 28: 12:00–14:00;

- ул. Крайняя, 16 (около школы № 127): 9:30–11:00;

- ул. Зеленая и частный сектор: по заявкам.

Как отмечают в компании, после этого времени бойлеры будут размещать по указанным адресам по заявкам от жителей. Подробнее об этом можно узнать по телефонам: 312-74-04, 8-927-203-78-62. Жителям Управленческого советуют заранее запастить водой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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