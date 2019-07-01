В Самарской области расправились с более 200 кг яблок из Польши
Санкционную продукцию нашли на одной из городских овощебаз
Фото: управление Россельхознадзора по Самарской области
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В Самаре на овощной базе, расположенной на улице Дальневосточной, нашли санкционные продукты. Там торговали яблоками из Польши.
- На овощебазе была обнаружена партия яблок массой 210 килограмм польского происхождения. На эту продукцию не было ни сопроводительных, ни фитосанитарных документов, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.
Все санкционные яблоки изъяли и направили на утилизацию в ООО «Ветсанутильзавод по производству мясокостной муки «Дубово-Уметский». Там их уничтожили термическим способом.
ИСТОЧНИК KP.RU