2019-07-01T14:18:39+03:00
Общество

В Самаре на улице Дальней сделают детскую инклюзивную спортивную площадку

Она будет работать бесплатно круглый год
Анастасия ФИЛАТОВА
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Инклюзивную площадку для детей должны обустроить на улице Дальней к ноябрюИнклюзивную площадку для детей должны обустроить на улице Дальней к ноябрюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Центр спортивной подготовки сборных команд Самарской области ищет подрядчика, который обустроит детскую инклюзивную площадку на улице Дальней. Работы запланированы в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2021 годы». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

- Подрядчику предстоит расчистить территорию под будущую площадку, уложить асфальтобетонное основание, а потом — бесшовное резиновое покрытие. Также ему нужно будет сделать песочную зону, пешеходные дорожки, ограждение и освещение, - говорится в техзадании.

Предполагается, что детская инклюзивная спортивная площадка будет работать бесплатно круглый год. На ее обустройство планируется направить 13,6 млн рублей. Победителя определят 8 июля. Начать работы подрядчик должен будет через 5 дней после подписания контракта, а завершить их — к 1 ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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