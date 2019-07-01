В самарском ХК ЦСК ВВС обновили тренерский штаб

СЕГОДНЯ 14:56 2019-07-01T15:01:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В самарском хоккейном клубе ЦСК ВВС обновили тренерский штаб. Наставником команды по-прежнему останется Александр Соколов, но помощники у него будут другие.

- Помощниками Александра Соколова станут Олег Юшин, Ильнар Мисбахов и Никита Скатов. Первый займется работой с защитниками, второй — с нападающими, а третий — с вратарями. В должности тренера-консультанта будет работать Алексей Шарнин, - сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Напомним, что Александр Соколов занимает пост главного тренера ЦСК ВВС с июля 2018 года. До этого он на протяжении 20 лет трудился в системе нижнекамского «Нефтехимика».

Олег Юшин начал тренерскую карьеру в 2008 году. Он работал в качестве главного тренера в ЦСК ВВС-2, тренера ЦСК ВВС, главного тренера ЦСК ВВС-юниор и тренера ХК «Челны».

Ильнар Мисбахов является воспитанником хоккейной школы города Набережные Челны. Играл за «Нефтехимик»-2, «Нефтяник», «Брест», «Дизель», «Южный Урал», «Молот-Прикамье» и другие хоккейные клубы.

Никита Скатов - воспитанник самарской хоккейной школы. Играл за ЦСК ВВС-2, ЦСК ВВС, «Торос»-2, «Кристалл», «Зауралье» и «Мордовию».

ИСТОЧНИК KP.RU