Погода на начало июля 2019 в Самаре: жары и существенных осадков не ожидается

СЕГОДНЯ 15:25 2019-07-01T15:25:01+03:00

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Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Самарской области в начале июля 2019 года. По их прогнозам, особой жары не будет, как и существенных осадков.

- Погода на Средней Волге в первую неделю июля будет определяться влиянием чередующихся полей повышенного атмосферного давления и ложбин циклонов. Фронтальные разделы, перемещаясь вглубь Европейского материка, вызовут в отдельных районах кратковременные дожди, грозы и шквалистое усиление ветра. Температура воздуха ожидается близкой к многолетним значениям, - сообщили в Приволжском УГМС.

Во вторник, 2 июля, существенных осадков не предвидится. Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха составит 21...26 °C. В ночь на среду, 3 июля, местами возможен кратковременный дождь. Днем же существенные осадки не ожидаются. Ветер сменит свое направление на северо-западное и немного усилится: 7-12 м/с. Воздух прогреется до 23...28 °C. В четверг, 4 июля, ожидаются аналогичные погодные условия, правда, ветер уже будет дуть в юго-западном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU