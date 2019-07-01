«Локомотив» обратился в РФС из-за событий в Самаре в день финала Кубка России по футболу

СЕГОДНЯ 15:32 2019-07-01T15:33:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Футбольный клуб «Локомотив» обратился в РФС и попросил разъяснить ситуацию по нескольким инцидентам, которые произошли во время финала Кубка России в Самаре, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на генерального секретаря Российского футбольного союза Александра Алаева. Часть эпизодов связаны с правоохранительными органами.

- РФС находится в диалоге с ФК «Локомотив», представители которого направили запрос с просьбой разъяснить ситуацию по ряду инцидентов, связанных с проведением финала Олимп Кубка России по футболу в Самаре. Мы провели внутреннее разбирательство и сожалеем, что не получилось организовать всё гладко, хотя РФС ответственно работал по подготовке мероприятия. Готовы сделать выводы. В частности, надо усилить взаимодействие с правоохранительными структурами, чтобы у болельщиков не было проблем в принимающем городе, ведь в футбол играют прежде всего для них, - отметил Алаев.

Генеральный секретарь привел пример: перед матчем представители правоохранительных органов сообщили в РФС, что возможны провокации со стороны фанатов «Локомотива», поэтому часть баннеров не пропустили.

- РФС с этими баннерами проблем не видел, мы их использование согласовали. Однако нам совместно с клубом не удалось переубедить правоохранительные органы, хотя мы и сделали все возможное. В итоге болельщики отказались от использования баннеров, хотя, на наш взгляд, это важный атрибут футбольного праздника, - сказал Алаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смолов с первым трофеем и летящий Семин: самые яркие фото финала Кубка России на «Самара Арене»

«Локомотив» стал самым титулованный клубом турнира – на его счету 8 кубков (подробности)

Слишком шумные: в Самаре по жалобе работников паба задержали фанатов "Локомотива"

54 человека оказались в полиции (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU