Защитник «Крыльев Советов» Мирал Самарджич перейдет в словенскую «Олимпию»

СЕГОДНЯ 16:22 2019-07-01T16:22:53+03:00

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Защитник «Крыльев Советов» Мирал Самарджич подпишет контракт со словенской «Олимпией». Футболист уже расторг соглашение с самарским клубом и в ближайшее время подпишет контракт с новой командой, пишет словенский портал ekipa.svet24.si, 32-летнего защитника уже заметили в Любляне.

Напомним, Самарджич перешел в «Крылья Советов» из махачкалинского «Анжи» перед прошлым сезоном. За самарцев защитник сыграл 22 матча. К «Олимпии» Самарджич присоединится в статусе свободного агента.

«Крылья Советов» сейчас находятся на сборе в Австрии. Сезон для волжан начнется 14 июля на «Самара Арене» игрой с ЦСКА.

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По некоторым данным, самарский клуб не предложил игрокам продлить контракты (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU