В Центральном районе Тольятти назначили нового прокурора
Им стал Рамис Сабирзянов, который уже имеет внушительный стаж работы в надзорном ведомстве
Фото: прокуратура Самарской области
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Центральному району Тольятти назначили нового прокурора. Им стал Рамис Сабирзянов. Соответствующий приказ о его назначении подписал генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.
Рамис Сабирзянов окончил Самарский государственный университет. В органах прокуратуры работает с 2006 года. Ранее он занимал посты заместителя кинельского межрайонного прокурора, а также заместителя прокурора Тольятти.
Напомним, что ранее должность прокурора Центрального района Тольятти занимал Константин Зайцев. В декабре 2018 года его назначили прокурором Жигулевска.
ИСТОЧНИК KP.RU