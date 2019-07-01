В Центральном районе Тольятти назначили нового прокурора

СЕГОДНЯ 16:38 2019-07-01T16:38:19+03:00

Им стал Рамис Сабирзянов, который уже имеет внушительный стаж работы в надзорном ведомстве

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Центральному району Тольятти назначили нового прокурора. Им стал Рамис Сабирзянов. Соответствующий приказ о его назначении подписал генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

Рамис Сабирзянов окончил Самарский государственный университет. В органах прокуратуры работает с 2006 года. Ранее он занимал посты заместителя кинельского межрайонного прокурора, а также заместителя прокурора Тольятти.

Напомним, что ранее должность прокурора Центрального района Тольятти занимал Константин Зайцев. В декабре 2018 года его назначили прокурором Жигулевска.

ИСТОЧНИК KP.RU