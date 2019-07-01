Полицейского, который пострадал в ДТП с фурой в Ульяновской области, собираются перевести в Самару

СЕГОДНЯ 16:57 2019-07-01T16:57:46+03:00

Страшная авария произошла в ночь на 28 июня на трассе в Ульяновской области Фото: УМВД по Ульяновской области

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Министерство здравоохранения Самарской области связалось с больницей в Ульяновске, куда госпитализировали самарского полицейского после ДТП, которое произошло в ночь на 28 июня. Пациента планируют перевести для дальнейшего лечения в Самару.

- Состояние сотрудника органов внутренних дел оценивается как удовлетворительное. Его жизни ничего не угрожает. Вопрос оказания медицинской помощи на моем личном контроле. Сейчас прорабатывается вопрос транспортировки пациента в медучреждение Самары, - сообщил в Твиттере глава самарского минздрава Михаил Ратманов.

Напомним, авария произошла на трассе «Ульяновск — Димитровград — Самара» в Ульяновской области. Там около трех часов ночи столкнулись «Лада Калина» и фура. Водитель легковушки выехал на встречную полосу и врезался в стоящий на обочине большегруз. В «Калине» находились пятеро полицейских. Они ехали из командировки из Нижнего Новгорода в Самару. В результате ДТП трое полицейских погибли на месте, еще двое получили различные травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU