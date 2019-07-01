В Самаре мужчину порезали у ресторана на Дачной, преступление раскрыли спустя 4 года

СЕГОДНЯ 16:58 2019-07-01T16:58:08+03:00

Подозреваемый сейчас находится под арестом, его также обвиняют в разбойном нападении

Изменить размер текста: A A

Самарские полицейские раскрыли преступление четырехлетней давности. 23 июня 2015 года, примерно в 4-40 утра, у ресторана "Тануки" на Дачной произошла поножовщина, в результате которой получил серьезное ранение живота 28-летний молодой человек.

- Пострадавшего тогда госпитализировали. Было установлено, что он пострадал в результате ссоры с другими посетителями, - рассказал "КП-Самара" собственный источник.

По подозрению в совершении преступления задерживали двух 18-летних парней, но в итоге выяснилось, что удар ножом потерпевшему нанесли не они. На днях появился другой подозреваемый - 27-летний азербайджанец, прописанный в Ярославской области.

Мужчина попался на разбое и сейчас находится под арестом. Теперь ему также предстоит ответить по статье УК РФ - причинение тяжкого вреда здоровью, уголовное дело по которой было возбуждено еще 4 года назад.

ИСТОЧНИК KP.RU